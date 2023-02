Ferrovia, Cassia e aeroporto: l’europarlamentare Cinzia Bonfrisco, responsabile regionale del dipartimento delle infrastrutture del Lazio, oggi a Viterbo per lanciare un tema cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo della Tuscia, i collegamenti. L’on. Bonfrisco stamattina ha incontrato il comitato per la riapertura della ferrovia Orte – Civitavecchia presso la stazione Madonna del Piano, insieme al coordinatore provinciale della Lega, Andrea Micci, il responsabile Giovani, nonché vice sindaco di Barbarano Romano, Giovanni Congedi, e i candidati al consiglio regionale del Lazio Elisa Ceppaotti e Carlo Pellegrini. A rappresentare il comitato, il presidente Raimondo Chiricozzi, l’ingegnere e consulente dei Trasporti ORT (Osservatorio regionale Trasporti) Massimo Montebello che hanno consegnato all’on. Bonfrisco un progetto per la riapertura del tratto ferroviario che sarà portato direttamente all’attenzione di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture. La Lega punta a rendere attiva anche per la Tuscia la filiera ministero e regione Lazio per intervenire su un territorio, quello viterbese, che è afflitto da decenni da un sottosviluppo infrastrutturale sempre più grave e invalidante per la crescita del territorio. “Siamo molto impegnati a dare immediato avvio dal 14 febbraio a tutte le procedure necessarie per ricucire questa ferita che si è creata nel tempo”, ha detto Bonfrisco in merito alla ferrovia Orte – Civitavecchia, “Chi ha accumulato questo ritardo si è assunto una grande responsabilità che è quella di danneggiare i cittadini del Lazio. Noi oggi siamo qui per rimediare a tutto questo, lavoreremo con serietà e concretezza. Alle parole devono seguire i fatti”. Bonfrisco ha posto l’accento sulla “condanna inflitta ai pendolari a sopportare una situazione così pesante”, ha sottolineato riguardo alle ore di viaggio che tantissime persone sono costrette ad affrontare tutti i giorni per recarsi presso la propria sede di lavoro. “Andranno al voto Lombardia e Lazio – ha detto ancora l’europarlamentare della Lega – due Regioni che rappresentano da sole il 37% del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese. Vi pare che queste siano le infrastrutture della seconda regione più importante d’Italia e quella che ospita la Capitale?”. Oltre alla ferrovia – ha proseguito Bonfrisco – dobbiamo mettere mano a forti investimenti sulla Cassia perché quel sistema viario non regge più, va modernizzato. Anche se il traffico in futuro dovrà spostarsi sempre di più sui binari. Il tema di Viterbo è importante – prosegue – è uno dei territorio più belli d’Italia, ma troppo poco valorizzato per l’assenza di infrastrutture”, ha continuato Bonfrisco che ha assicurato un concreato impegno della Lega anche per l’aeroporto: “Consideriamo che Ciampino non può più essere espanso e che anche la quarta pista di Fiumicino lascia spazio a un forte investimento sia pubblico sia privato per poter dirottare il traffico dei passeggeri, soprattutto turistici, su Viterbo. Tutto ciò potrebbe avere una ricaduta importante in termini di occupazione e sviluppo turistico”.