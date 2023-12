Il panorama dei bonus edilizi subirà significative modifiche nel 2024, con il Superbonus edilizio che scende al 70% dal primo gennaio e al 65% nel 2025, che sarà l’ultimo anno in cui l’agevolazione sarà disponibile. La nuova formulazione riserverà il Superbonus esclusivamente ai condomini, con una marcata riduzione rispetto alle attuali versioni del 110% e 90%.

Tuttavia, una sanatoria è prevista per i lavori certificati entro il 2023, mantenendo l’agevolazione al 110% per coloro che hanno fatto lo sconto in fattura o la cessione del credito. La compensazione per i redditi più bassi, con Isee sotto i 15mila euro, avverrà tramite il Fondo di Povertà, che coprirà la differenza tra il 70% e il 110%, ma questo deve essere richiesto entro il 31 ottobre 2025.

Dal primo gennaio 2024, il Superbonus non sarà più applicabile alle villette, poiché la proroga dell’agevolazione scadrà il 31 dicembre, limitando l’accesso a chi aveva già completato almeno il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022.

L’Ecobonus al 50% per la sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari e caldaie a biomassa rimarrà in vigore per tutto il 2024. Anche il Sismabonus sarà prorogato per l’intero anno, con una detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare.

Il Bonus Mobili subirà una riduzione, con la spesa massima detraibile che passa da 8mila a 5mila euro nel 2024. Il Mini-stretta sul Sismabonus richiederà che la richiesta di titolo abitativo per i lavori sia presentata prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Infine, il Bonus Barriere al 75% sarà applicato solo a interventi specifici, come l’installazione e la modifica di scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici, mentre saranno esclusi gli interventi relativi all’automazione di specifiche tipologie di impianto. La cessione del credito sarà consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro dal primo gennaio 2024.