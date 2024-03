ROMA- La Regione Lazio, dopo l’assenza del 2023, torna alla Borsa Mediterranea di Napoli, giunta alla sua XXVII edizione, in programma nel capoluogo partenopeo fino al 16 marzo. La Regione Lazio intende riacquisire un ruolo da protagonista nelle grandi manifestazioni fieristiche e per questo, dopo il ritorno alla Bit di Milano e alla ITB di Berlino, sarà presente anche all’evento napoletano con uno stand dedicato.

Alla Bmt, una delle più importanti fiere B2B del Mediterraneo, saranno presenti 400 espositori in un’area di 12.000mq, con oltre 10mila operatori accreditati, 140 buyers, 370 sellers, 26 destinazioni internazionali, 4 workshop B2B tematici. Al centro della Fiera saranno i temi dell’enogastronomia, la digitalizzazione e l’effetto della IA nel turismo.

A inaugurare il padiglione saranno Luciano Crea, presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo e Paolo Giuntarelli, responsabile della Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema, Audiovisivo, Sport della Regione Lazio.

«Lo spazio dedicato al Lazio si concentrerà sul mare e sulla Riviera di Ulisse per la quale abbiamo già avviato dei progetti di promozione sportiva e turistica all’insegna della Vela. Riteniamo infatti che questo sia un elemento fortemente caratterizzante di tutta la costa sud del Lazio e vogliamo farne un vero e proprio simbolo. Illustreremo inoltre le possibilità di un turismo lento e sostenibile offerte dalle numerose aree protette della costa del la nostra regione, come per esempio il Parco dei Monti Aurunci, all’interno del quale abbiamo da poco avviato l’iter per il riconoscimento di “Monumento Naturale” per l’area di San Cristoforo, che si distingue per la sua ricca biodiversità e per la presenza di significativi siti archeologici, come il Santuario di Ercole e della Dea Fortuna », dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Nei tre giorni di fiera verranno, tra l’altro, illustrate le attività praticabili all’aperto, fra cui il nuovo cammino di San Filippo Neri, e una conferenza dedicata ai poteri del Turismo 4.0 e all’influenza dell’intelligenza artificiale nel mondo del turismo.