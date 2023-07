Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, ha subito un brutto incidente mentre era in bicicletta, riportando una frattura del femore in tre punti e della clavicola. È lo stesso cantante a darne notizia attraverso un video pubblicato su Facebook. Nel video, Jovanotti mostra le immagini del suo incidente e ringrazia ripetutamente i soccorritori in lingua spagnola.

Jovanotti spiega di essere ospite di un amico nella Repubblica Dominicana e di essersi portato la bicicletta al mare. Durante una caduta causata da un dosso stradale che non aveva visto, ha riportato gravi lesioni. Non riesce a stare in piedi e a causa dell’incidente è volato diversi metri in avanti.

Dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato diagnosticato con una frattura del femore in tre punti e una frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni, Jovanotti dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per impiantare una placca di titanio nel femore, come consigliato dal suo medico.

È un momento difficile per Jovanotti, ma si spera che l’intervento chirurgico e il periodo di recupero successivo vadano a buon fine. I suoi fan e ammiratori gli inviano messaggi di sostegno e augurano una pronta guarigione.