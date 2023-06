VITERBO – In occasione della festa del 209 anniversario dell’ Arma dei Carabinieri tenutasi il 5 giugno presso il Teatro dell’ Unione di Viterbo si è svolta la premiazione dei 5 alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto Scolastico “Dante Alighieri” di Civita Castellana che hanno partecipato al concorso indetto dalla Camera Civile di Viterbo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con il patrocinio del Comune di Civita Castellana. Si conclude così con la loro premiazione il progetto legalità sul tema “bullismo e cyberbullismo” che ha visto avvocati e forze dell’ordine incontrare nelle classi i giovani studenti

per confrontarsi su un tema, purtroppo, molto attuale che li riguarda personalmente.

L’ obiettivo è stato proprio quello di far acquisire ai giovani la cognizione dei comportamenti civili da tenere all’interno di una comunità sociale, che implicano il rispetto del bene comune, dell’individuo, nonché il consapevole utilizzo di social network e di ogni strumento informatico.

Gli incontri sono stati svolti all’ interno delle singole classi dall’Avv. Evelin Pistocco, consigliera della Camera Civile di Viterbo e referente del progetto, dalla Presidente onoraria Avv. Rosita Ponticiello promotrice ormai da sette anni di tale iniziativa svoltasi in varie scuole, e dalla segretaria Avv. Barbara Marzoli. Agli incontri ha partecipato personalmente il Colonnello Massimo Friano, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Viterbo e la Comandante della Compagnia di Civita Castellana, Maggiore Palma Lavecchia.

I primi tre alunni classificati, Zoe Terenzi, Elisa Quadraroli e Giulia Simmini sono stati premiati con buoni spendibili presso la libreria l’Idea di Civita Castellana offerti dalla stessa Camera Civile di Viterbo. Una menzione speciale è stata poi riconosciuta anche ai lavori degli alunni Maddalena Magagnini e Ginevra Mendola.

Il comune di Civita Castellana ha donato ai 5 alunni vincitori zaini contenenti materiale scolastico. Gli alunni hanno altresì ricevuto personalmente dal Colonnello Friano un fumetto sull’Arma dei Carabinieri.

La Camera Civile di Viterbo ringrazia il Colonnello Massimo Friano per la preziosa collaborazione,

partecipazione e sensibilità dimostrata sul tema, la dirigente scolastica della scuola “Dante Alighieri” Dott.ssa Iaquinta, la vicaria Professoressa Arianna Cipriani e tutto il corpo docenti, nonché il Comune di Civita Castellana nella persona del Sindaco Dott. Luca Giampieri e dell’assessore alla pubblica istruzione Simonetta Coletta, oltre a tutta l’amministrazione per la collaborazione dimostrata.