MONTALDO MONDOVI’- Una tragica vicenda scuote il tranquillo borgo collinare di Montaldo Mondovì, nella provincia di Cuneo. Un giovane di 21 anni, di origini olandesi e ospite presso una famiglia di amici del padre, è accusato di aver ucciso a coltellate il padre e un altro uomo, amico della famiglia, innescando una caccia all’uomo che ha coinvolto decine di carabinieri.

La tragedia ha avuto luogo in una tranquilla abitazione di Montaldo Mondovì, dove il giovane ha afferrato un coltello durante un litigio per motivi ancora sconosciuti. Ha colpito mortalmente il padre e il proprietario di casa che era intervenuto per sedare la situazione. Quest’ultimo, un uomo olandese di 59 anni, è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Dopo l’aggressione, il presunto omicida è fuggito tra i campi e le foreste circostanti, dando il via a una massiccia operazione di ricerca da parte dei carabinieri. Decine di agenti sono stati schierati per perlustrare il territorio boscoso e le abitazioni del paese, mentre un elicottero dell’Arma ha sorvolato la zona per individuare il fuggitivo.

Il giovane, alto circa 1 metro e 75 centimetri, è considerato molto pericoloso e le autorità hanno esortato i residenti di Montaldo e dei paesi limitrofi a essere cauti. Le operazioni di ricerca si sono estese anche ai territori circostanti, tra cui Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent e la zona del santuario di Vicoforte.

Le ricerche si sono rivelate complesse a causa dell’esteso e intricato territorio boscoso attorno a Montaldo Mondovì. Nonostante lo sforzo congiunto delle forze dell’ordine, fino al calar del sole non è stata trovata alcuna traccia del presunto autore del duplice omicidio.

Le operazioni di ricerca continuano, e i carabinieri hanno invitato chiunque abbia informazioni a contattare il numero di emergenza 112. Il sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo, segue da vicino gli sviluppi di questa tragica vicenda.