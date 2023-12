Il calendario del 2024 offre numerose opportunità per prolungare le vacanze, consentendo di godere di quasi un mese di relax con soli 5 giorni di ferie. Nonostante alcune festività come l’Epifania, il 2 giugno e l’8 dicembre cadano di sabato o domenica, ci sono ancora diverse occasioni per pianificare escursioni e viaggi.

L’anno inizia con un lungo weekend grazie al Capodanno che cade di lunedì. Questa è l’occasione ideale per trascorrere l’inizio dell’anno in una città d’arte o praticare lo sci notturno in montagna.

L’Epifania, che segue come seconda festività dell’anno, è un sabato, rendendo possibile solo un breve weekend di saluto alle vacanze natalizie.

Il periodo di Carnevale dal 3 al 13 febbraio, con Martedì Grasso, non offre giorni festivi, ma è tradizionalmente il momento in cui si organizzano settimane bianche o minivacanze nelle città d’arte o nelle località con sfilate carnevalesche.

Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente il 31 marzo e il 1º aprile, offrendo l’opportunità di una breve vacanza di tre giorni per godersi il tepore primaverile o fare escursioni fuori porta.

Il primo vero ponte si presenta con la Festa della Liberazione il 25 aprile, che è un giovedì. Con un solo giorno di ferie, è possibile ottenere una vacanza di quattro giorni, ideale per viaggiare al mare o all’estero.

Il 1º maggio, Festa dei Lavoratori, cade di mercoledì, offrendo la possibilità di prendere ferie il 29 e 30 aprile o il 2 e 3 maggio per ottenere rispettivamente 5 o 10 giorni di vacanza. Le opzioni sono varie, dalle crociere alle città d’arte, dalle destinazioni esotiche alle terme o alle regioni da esplorare.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è una domenica, quindi la prossima grande opportunità è Ferragosto che cade di giovedì, consentendo una fuga estiva di quattro giorni con un solo giorno di ferie.

Ognissanti il 1º novembre è un venerdì, regalando un weekend lungo senza necessità di prendere ferie. L’8 dicembre, Immacolata, cade di domenica, limitando le possibilità di un viaggio prenatalizio.

Natale 2024 offre l’ultima vacanza dell’anno con varie opzioni: il 25 e 26 dicembre sono rispettivamente mercoledì e giovedì. Con un giorno di ferie il 27 dicembre, si può organizzare una vacanza di 5 giorni, oppure prendendo il lunedì e il martedì, si può prolungare la vacanza dal 21 al 26. Con 3 giorni di ferie, la pausa può estendersi dal 21 al 28 dicembre. Il 1º gennaio è un mercoledì, consentendo opzioni per una vacanza di 5 o 7 giorni.