L’Italia è alle prese con una serie di catastrofi climatiche, dalle violente tempeste al Nord alle temperature record e agli incendi devastanti al Sud. La situazione ha spinto il governo a considerare un piano d’azione urgente per affrontare la tropicalizzazione del Paese e recuperare i ritardi sul fronte dei cambiamenti climatici.

Le recenti immagini delle calamità che hanno colpito diverse regioni italiane, ricondotte al cambiamento climatico, hanno suscitato un forte allarme. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato la necessità di agire con urgenza, poiché sembra evidente che il Paese sia in ritardo nel contrastare questo fenomeno.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha fornito una informativa urgente alla Camera, evidenziando il carattere eccezionale delle ondate di calore nel Meridione con temperature superiori ai 40 gradi e punte fino ai 46 e 48 gradi. È emerso il bisogno di adottare misure adeguate per affrontare eventi che non possono più essere considerati eccezionali, ma piuttosto la nuova realtà climatica del Paese.

Tuttavia, nonostante la necessità di azioni concrete, ci sono ancora fondi assegnati per la messa in sicurezza del territorio che non sono stati utilizzati. Il governo dovrà indagare su questa situazione per capire le cause di tale inazione.

Il governo sta preparando un nuovo piano per far fronte alla tropicalizzazione del Paese, che prevede una “rilettura” del territorio e interventi mirati. Tra le misure previste ci sono la realizzazione di nuove dighe, la riduzione degli sprechi idrici e la riqualificazione dei corsi d’acqua. Questo piano potrebbe essere pronto nella prima metà del 2024.

Nel frattempo, alcune regioni colpite da forti temporali, grandine e vento – Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – stanno facendo la conta dei danni in vista della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nella prossima settimana. Le autorità prevedono di adottare ordinanze di protezione civile con interventi sia a sostegno immediato economico sia strutturali per far fronte alle conseguenze delle catastrofi climatiche.

L’Italia è di fronte a una sfida senza precedenti, ma con azioni immediate e pianificazioni mirate potrà sperare di affrontare l’emergenza climatica e proteggere meglio il territorio e le comunità colpite. La consapevolezza dell’urgenza e la collaborazione tra governo e istituzioni saranno fondamentali per affrontare questa crisi e prepararsi per un futuro sempre più influenzato dai cambiamenti climatici.