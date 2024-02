Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato importanti cambiamenti che coinvolgeranno le pagelle dei bambini delle scuole elementari a partire dal prossimo anno scolastico. Queste novità sono previste da un emendamento al disegno di legge sulla revisione del ‘voto in condotta’, attualmente all’esame della Settima commissione del Senato.

L’obiettivo principale di queste modifiche è quello di rendere le valutazioni più comprensibili per genitori e studenti stessi. Valditara ha dichiarato che si intende abbandonare le formule astruse, come ad esempio “in via di prima acquisizione”, sostituendole con giudizi più chiari e sintetici.

In pratica, si prevede di tornare al tradizionale sistema di valutazione utilizzato negli Anni Settanta, con una scala di gradazioni che include insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. Si sta valutando l’aggiunta della possibilità di inserire anche il giudizio “gravemente insufficiente”.

Questo cambiamento rappresenta una revisione della riforma introdotta solo tre anni fa, che aveva introdotto giudizi correlati al livello di apprendimento raggiunto dai bambini, ma ritenuti di difficile comprensione.

Inoltre, è previsto che in tutte le scuole medie e superiori si esprimano voti in decimi nel primo e nel secondo quadrimestre, evitando situazioni in cui i voti non vengano inseriti nel primo quadrimestre.

Valditara ha sottolineato l’impegno del governo nella lotta all’esclusione e alla dispersione scolastica, annunciando importanti investimenti per migliorare le condizioni educative e il successo formativo degli studenti. Ha inoltre sottolineato la necessità di una scuola nuova, con una didattica innovativa e inclusiva, che guardi al futuro e offra opportunità sia agli studenti che ai territori.