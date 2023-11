Il popolare game show “L’Eredità” su Rai1 avrà un nuovo conduttore a partire da gennaio, e non sarà Pino Insegno come inizialmente annunciato. La decisione è stata presa dopo un confronto tra la Rai e Banijay Italia, la casa di produzione del programma.

Banijay Italia aveva esercitato forti pressioni per non avere Pino Insegno come conduttore del game show, poiché il programma è molto seguito e collocato in una fascia oraria strategica per l’Auditel, rappresentando una sfida diretta con Mediaset.

La decisione di sostituire Insegno è stata influenzata anche dalla performance non positiva degli ascolti del programma “Il Mercante in Fiera,” condotto dallo stesso Insegno, che ha suscitato preoccupazioni e ha portato a una protesta dei giornalisti dell’edizione serale del Tg2 che segue la trasmissione. C’era il timore che un calo di ascolti in “L’Eredità” potesse avere effetti negativi sulla raccolta pubblicitaria.

Tra i nomi che circolano come possibili conduttori per “L’Eredità” ci sono Flavio Insinna e Marco Liorni, ma sembra che si voglia evitare una scelta prevedibile e si stia considerando l’opzione di un volto nuovo. Non sembra probabile che Gabriele Corsi, che conduce già un game show sul canale Nove ed è legato a Discovery, sarà la scelta.

La decisione finale spetterà a Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, che lavorerà a stretto contatto con la casa di produzione nei prossimi mesi, in quanto le registrazioni del programma dovrebbero iniziare a dicembre. L’annuncio del nuovo conduttore di “L’Eredità” sarà atteso con interesse dai telespettatori e dagli appassionati del programma.