di WANDA CHERUBINI

CANALE MONTERANO- Una violenta esplosione ha sconvolto la tranquilla via Monti a Canale Monterano, scatenando il crollo di una palazzina intorno alle 8 di ieri, durante la festa dell’Epifania. L’incidente ha generato paura e caos nella comunità locale, ma fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarre tre persone vive dalle macerie.

Si presume che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas o da una bombola. Attualmente, la zona del disastro è stata posta sotto sequestro giudiziario per indagare sulle cause del tragico evento.

Nove persone delle strutture vicine sono attualmente ospitate in una struttura ricettiva locale, mentre altre quindici hanno trovato rifugio presso familiari e amici. Il crollo ha anche interrotto i servizi essenziali, lasciando diverse abitazioni senza luce, acqua e gas. Il Comune ha risposto prontamente, posizionando un’autobotte in piazza del Comune e allestendo punti di accoglienza nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo e nella palestra comunale.

Nel drammatico evento, un giovane di 18 anni, Simone Chiaretti, studente dell’ITT Da Vinci di Viterbo, è stato estratto vivo dalle macerie. Fortunatamente, il ragazzo è fuori pericolo nonostante alcune ferite al volto e alla gamba. I genitori di Simone, purtroppo, hanno perso tutto nell’incidente.

Simone ha raccontato l’orrore del momento, ricordando di essere stato svegliato da un forte boato, seguito dal crollo del tetto sulla sua stanza. Completamente ricoperto dalle macerie, ha urlato e chiesto aiuto nel buio temendo per la sua vita. La madre, fortunatamente, è illesa, mentre il padre, che era fuori casa al momento del crollo, ha tentato di liberare il figlio, ferendosi alle mani.

La solidarietà della comunità non si è fatta attendere. Professori e familiari dei compagni di scuola di Simone si sono mobilitati per aiutare la famiglia colpita. Già dalla riapertura delle scuole, il ragazzo riceverà un nuovo telefono e tutti i libri scolastici necessari, mentre gli insegnanti si impegnano a fornirgli un nuovo computer. L’istituto scolastico comunicherà un conto bancario dove i genitori degli altri studenti potranno effettuare donazioni per sostenere la famiglia Chiaretti, che ha perso praticamente tutto, compresa l’auto, sotto le macerie.