A 48 ore dalla notte di San Silvestro, le principali città italiane stanno intensificando le misure di sicurezza in vista del Capodanno, concentrando gli sforzi per garantire un ambiente festoso ma al contempo sicuro. Sindaci di diverse città hanno già emanato ordinanze specifiche per il periodo, con un occhio di riguardo anche al rischio di atti terroristici.

Lamberto Giannini a Roma ha dichiarato che le misure di sicurezza saranno rafforzate, considerando il contesto internazionale delicato. Nonostante non ci siano segnalazioni particolari, la massima attenzione sarà mantenuta per assicurare che l’evento si svolga in sicurezza.

Roma, come consuetudine, ospiterà migliaia di persone al Circo Massimo per il tradizionale concertone. Il Campidoglio ha previsto l’impiego di 1.200 vigili urbani solo per la notte di Capodanno. In tutta Italia, sarà vietato l’uso dei ‘botti’ dal 31 dicembre fino alla Befana, con l’obiettivo di prevenire incidenti; negli anni precedenti, questi hanno causato oltre tremila feriti e sei morti, secondo la Società italiana di medicina ambientale.

Alcune città, come Firenze e Napoli, hanno vietato non solo l’uso di petardi ma anche la vendita di bottiglie in vetro. Caserta ha esteso il divieto alle bevande in vetro nelle ore più critiche del Capodanno.

Crotone sarà il palcoscenico del Capodanno Rai ‘L’Anno che verrà’, con il Comune che ha predisposto parcheggi, navette e maxischermi per agevolare l’afflusso di partecipanti. Palermo sanzionerà chi utilizzerà fuochi d’artificio e petardi con una multa fino a 5000 euro.

Nel nord Italia, Milano vieterà la vendita di alcol all’interno della cerchia filoviaria durante il periodo di transizione al nuovo anno. Torino avrà una zona rossa e una zona gialla durante il concerto in piazza Castello, con restrizioni alla circolazione dei veicoli. A Trieste saranno proibite bottiglie di vetro e bevande alcoliche in piazza Unità d’Italia. Udine opterà per “fuochi gentili” riducendo l’impatto sonoro, mentre Venezia avrà disposizioni speciali per il traffico a Piazzale Roma e per la circolazione dei pedoni nelle calli.