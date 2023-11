Per evitare potenziali gesti autolesionistici, Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, sarà trasferito in un carcere con un reparto per protetti. Una delle opzioni è l’istituto di Verona anziché quello di Venezia. Sarà sottoposto a sorveglianza continua 24 ore su 24 e sarà detenuto in una cella singola, secondo fonti giudiziarie.

Le indagini hanno rivelato che Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quello ritrovato nella zona industriale di Fossò, dove si è consumata l’ultima fase dell’aggressione a Giulia Cecchettin. Questo acquisto sarebbe avvenuto due o tre giorni prima dell’11 novembre, data dell’omicidio. Gli investigatori stanno valutando la possibilità di contestare a Turetta l’aggravante della premeditazione e il reato di occultamento del cadavere.

L’interrogatorio di garanzia di Turetta, inizialmente previsto per lunedì, è stato confermato in ambienti giudiziari. Nel mandato d’arresto europeo emesso dal gip di Venezia sono contestati attualmente l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e il sequestro di persona. Tuttavia, ulteriori elementi emersi durante le indagini, come l’uso di coltelli e un presunto sopralluogo di Turetta a Fossò prima dell’incontro con l’ex fidanzata, potrebbero portare all’aggiunta dell’aggravante della premeditazione. La Procura potrebbe anche contestare il reato di occultamento del corpo, considerando il luogo remoto in cui Turetta aveva nascosto il cadavere di Cecchettin.

Turetta sarà trasferito da un carcere in Germania a Venezia tramite un volo militare e sarà isolato e sorvegliato a vista in attesa dell’interrogatorio di garanzia. La data esatta dell’interrogatorio sarà stabilita dopo la consegna alle autorità italiane.