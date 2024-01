Dopo l’intervento chirurgico alla prostata eseguito ieri, Carlo III, 75 anni, ha trascorso il suo secondo giorno in una clinica di Londra, dove è stato visitato dalla moglie Camilla. La London Clinic, dove è ricoverato il re, ospita anche Kate, la moglie del principe ereditario William, che la settimana scorsa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale.

La regina Camilla ha riferito che il re “stava bene” poco dopo l’intervento chirurgico, comunicando rassicurazioni sulle condizioni di Carlo III. La Casa Reale ha reso nota la diagnosi di ipertrofia prostatica la scorsa settimana, sottolineando la natura routinaria della procedura e l’obiettivo di favorire lo screening per questa comune patologia maschile.

Carlo III, che è salito al trono nel settembre 2022 dopo Elisabetta II, ha cancellato alcuni impegni pubblici la scorsa settimana per riposarsi. La durata esatta della convalescenza non è stata specificata, ma si prevede un breve periodo di recupero.

Nel frattempo, la principessa Kate, ricoverata dal 16 gennaio presso la stessa clinica, ha subito un intervento chirurgico addominale “con successo”. La natura specifica della sua patologia non è stata divulgata, ma i portavoce della coppia principesca hanno richiesto il rispetto della privacy di Kate, confermando che non si tratta di cancro. La principessa dovrà restare in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, e si prevede che tornerà alle sue attività pubbliche non prima della fine di marzo. Nel frattempo, il principe William ha cancellato vari impegni per essere al fianco della moglie durante il periodo di recupero.