procedere a piedi per raggiungere i malati, nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare. La navigabilità di alcuni canali, ovvero sotto i 60 centimetri (riferiti allo zero mareografico di Punta della Salute). Il Centro previsioni del Comune di Venezia prevede picchi tra meno 55 e meno 60 centimetri, tra sabato e martedì, i giorni clou del Carnevale. Ma già in questi giorni, chiunque si sposti per Venezia non può non notare i rii svuotati con ben visibile il letto e le gondole, in alcuni stazi, incagliate nella fanghiglia mentre nei canali i pontili di Actv (l'azienda del trasporto pubblico veneziano) sono abbassati sotto il livello della riva o della fondamenta. E' Carnevale, ma Venezia è distratta da altro. La bassa marea eccezionale lascia i canali in secca, gondole incagliate, ambulanze in difficoltà. Non è colpa di nessuno, l'uomo non governa ancora certi fenomeni, ma l'impressione è tanta e la preoccupazione sale.

Si tratta di un fenomeno, abbastanza tipico in laguna a inizio anno, nei mesi di gennaio e febbraio, ma quest’anno sta durando un po’ più a lungo del solito., con effetti evidentissimi. Il ciclo in corso non finirà prima del prossimo venerdì. E la causa è da ricercarsi in un mix di più fattori, non da ultimo l’assenza di precipitazioni che attanaglia l’intera regione. «Fa parte dello stesso problema: non piove — spiega il responsabile del Centro maree del Comune di Venezia Alvise Papa — la siccità anticiclonica con l’alta pressione non fa crescere l’acqua. In più, le correnti provenienti dal nord impediscono lo sviluppo delle maree in Adriatico. Il prossimo fine settimana, tra l’altro, c’è anche la Luna piena, in cui le massime sono più alte e le minime più basse: di solito ci preoccupiamo per l’arrivo di acqua alta, in questo caso l’attenzione è puntata sul fenomeno opposto motivato appunto dalla minima astronomica con un livello del mare ben al di sotto della media».

Se nei prossimi giorni non pioverà com’è probabile (le previsioni meteo anticipano assenza di precipitazioni fino a fine febbraio) i disagi rischiano di peggiorare. In una città in lotta da sempre per mitigare gli effetti dell’acqua alta la bassa marea ha conseguenze altrettanto importanti in caso di emergenza. Esattamente come quando, prima del funzionamento del Mose, Venezia rimaneva sommersa.aio

I disagi si concentrano durante i picchi di marea minima, per intervalli di due o tre ore. «C’è da dire — dice il responsabile mezzi nautici della sede veneziana dei vigili del fuoco, Alessandro Scarpa — che gli operatori conoscono i rii meno praticabili e li evitano. Ma in questi giorni dobbiamo fare più attenzione. Non tanto per la visibilità, poiché tutti mezzi hanno i radar e tutti i piloti sono abilitati, ma per le secche. Ci impieghiamo più tempo ad arrivare nelle zone periferiche distanti dalle pompe della rete idranti. In generale con la bassa marea — continua Scarpa — è più facile urtare sui fondali e infatti in questi giorni abbiamo avuto problemi alle eliche, poi sostituite o sistemate. Ben inteso, il servizio è garantito, ma servono misure alternative, ad esempio in zona Toletta e a Ca’ Pesaro, e più attenzione. A scopo precauzionale nelle rimesse lagunari abbiamo girato tutte le barche con la prua verso l’interno, in modo che le eliche dietro, nella parte più bassa della barca, stiano verso l’esterno, dove l’acqua è più alta».