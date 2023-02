Dal 4 febbraio in Campo Santo Stefano e Piazza San Marco ritorna la Commedia dell’Arte con la rassegna curata dalla compagnia teatrale Pantakin

– Anche la Commedia dell’Arte, una delle tradizioni teatrali più famose del mondo, sarà presente a questa edizione del Carnevale di Venezia, inserendosi nel vasto palinsesto di appuntamenti già dal 4 febbraio. Con la rassegna “Venezia, ovvero l’arte della Commedia” curata dalla Compagnia Pantakin, diretta da Emanuele Pasqualini e Michele Modesto Casarin, ritornano infatti in Piazza San Marco ed in Campo Santo Stefano i Comici dell’Arte, con otto diverse compagnie nazionali ed internazionali che si alterneranno per più di 70 repliche per tutto il periodo di Carnevale con orario dalle 11.30 alle 17.00.

Momento fondante della nascita del professionismo nel campo del teatro, la Commedia dell’Arte è una forma di spettacolo che nacque in Italia nella seconda metà del Seicento per poi diffondersi in tutta Europa, quando le compagnie di attori girovaghi vennero invitate presso le corti dei regnanti europei, trovando gran fortuna sia in Francia che in Russia. Riallacciandosi alla tradizione, per il Carnevale di Venezia 2023 la compagnia Pantakin, che dal Carnevale del 1995 produce e circuita in Italia e all’estero le proprie produzioni di Commedia dove è incessante la ricerca del rapporto tra attore e maschera, ha curato e coordinato una rassegna di spettacoli per intrattenere e divertire adulti e bambini.

Appuntamento per sabato 4 febbraio in Campo Santo Stefano alle 12.30 e alle 15.00 con la Compagnia Pantakin e la sua produzione “Il carro dei Comici”, un emozionante viaggio tra le maschere della Commedia dell’Arte. Tra cenni storici, risate e canzoni la compagnia di attori guiderà il pubblico nel misterioso e romantico mondo delle maschere, in una Venezia antica che ha ancora tanti parallelismi con la Venezia di oggi. Lo spettacolo si ripeterà sempre in Campo Santo Stefano giovedì 16 febbraio alle ore 12.30 e 14.00, lunedì 20 febbraio alle ore 14.00 e 15.00, martedì 21 febbraio alle ore 14.00 e 16.00.

Sempre sabato 4 febbraio, alle ore 11.30, 14.00, 16.00, salirà sul palco del Campo anche la Compagnia Bambabambin Puppet Theatre del maestro Burattinaio Paolo Rech, che porterà ben due proposte di spettacoli con “Arlecchinate” e “Il mercante di legnate”, che avranno come protagonista il personaggio di Arlecchino. Le repliche degli spettacoli sono previste per domenica 5 febbraio alle ore 11.30, 14.00 e 16.00.

Domenica 5 febbraio alle ore 12.30 e 15.00 sarà invece la volta della Compagnia Teatro Immagine, che porterà a Santo Stefano il suo adattamento del “Mercante di Venezia” shakespeariano, che si avvarrà delle maschere della tradizione italiana per narrare, divertendo, l’imbroglio, la menzogna e la perversione dei rapporti basati solo sul valore del denaro. Nei weekend successivi l’appuntamento si sposterà in Piazza San Marco con i seguenti orari: sabato 11 febbraio ore 11.30 e 14.30, e domenica 19 febbraio ore 11.30 e 16.00.

A partire dal fine settimana successivo i palchi raddoppiano, con spettacoli sia in Campo Santo Stefano che in Piazza San Marco. Oltre a Pantakin si alterneranno la Compagnia Teatro dei Navigli di Abbiategrasso, Zorba Officine Creative di Milano, Amata Compagnie dalla Francia, la Compagnia friulana Lande de Vero e quella veneta Teatro Immagine. Per concludere, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, sarà presente la Compagnia stabile del Teatro Drammatico di E. Godenau (Romania) con lo spettacolo “Teatrul Mastilor”.