VENEZIA- “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”, che quest’anno celebra i 700 anni dalla morte del grande mercante e viaggiatore veneziano, si prepara a un venerdì ricco di appuntamenti. A Mestre, alle 15.00 da Piazzale Donatori di Sangue, in occasione del Capodanno cinese partirà una tradizionale sfilata con la danza del drago e del leone che attraverserà il centro, passando per via Rosa, Largo Divisione Julia, e Via Poerio, terminando al palco allestito in Piazza Ferretto, per il gran finale. In caso di maltempo, la sfilata si sposterà nel chiostro al coperto del Museo M9 – Museo del ’900.

Continuano le sfilate delle Maschere più belle a San Marco e in Piazza Ferretto e gli spettacoli diffusi nel cuore di Mestre, in laguna e nelle municipalità con il Venice Carnival Street Show, capace di incantare un pubblico di tutte le età. A Venezia, dalle 14.30 alle 18.30, in Campo Santa Margherita trampolieri, fuoco e clown; in Campo San Giacomo dall’Orio equilibristi e maghi; a Esedra Castello fachiri e giocolieri; in Campo San Geremia e in Campo Santa Maria Formosa musica dalle terre del milione e clown; in Campo San Cassiano teatro comico e magia.

In Piazza Ferretto dalle 15.30 alle 18.30 clown, teatro di figura e circo mentre in tutte le vie del centro spettacoli itineranti. A Marghera, in Piazza Mercato dalle 16.00 spettacoli di acrobazia e teatro di figura.

L’arte della Commedia, curata dalla Compagnia Pantakin, salirà sul palco di Piazza San Marco alle 14.00 e alle 16.00 con “La rivalsa delle streghe” e alle 15.00 con “Quando Katai l’amore in Katai”, mentre in Campo Santo Stefano alle 11.00 e alle 14.30 andrà in scena “Pulcinella racconta Romeo & Giulietta”, alle 12.30 e alle 15.30 “Hellequin”.

Alle 15.00, a Palazzo Morosini, torna la terza edizione di “Fritole e fritoleri”. Nella sede dell’Istituto Alberghiero Barbarigo – in collaborazione con Veneziaeventi, Fabio Busetto e l’I.I.S. Marco Polo – Liceo Artistico – sezione Musicale – gli studenti del Barbarigo presenteranno una frittella dedicata al grande viaggiatore Marco Polo e alla Pace. I ragazzi del liceo Musicale suoneranno le melodie per ricreare luoghi e suggestioni della Via della Seta. Seguirà come ogni anno una ricetta dei gelatai del Veneto, un gelato Persiano dedicato a Marco Polo.

Prosegue anche il Water Show “Terra Incognita” all’Arsenale, un racconto immaginifico – con la direzione artistica di Massimo Checchetto, ideazione e regia di Enrica Crivellaro – che emerge dalle acque della Darsena Grande, liberamente ispirato a “Il Milione” di Marco Polo e narrato in chiave fantastica attraverso i diversi linguaggi creativi dell’arte che, come il viaggio di Marco, non conosce confini. Due spettacoli al giorno, alle 18.30 e alle 21.00.

Molti gli appuntamenti anche con il Carnevale della Cultura: dagli spettacoli teatrali alle mostre, dalle visite guidate ai concerti.

Altri appuntamenti

TEATRO

Marco Polo, il Grande Cane e la meraviglia dell’invisibile

Alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista, alle ore 18.00, va in scena uno spettacolo creato espressamente per il Carnevale 2024. Ispirato a “Il Milione” di Marco Polo e a “Le città invisibili” di Italo Calvino, l’attrice Eleonora Fuser rilegge il mito dello straordinario viaggio di Marco Polo nel regno dell’ignoto, della meraviglia, dell’immaginario, del desiderio. Maschere e oggetti di scena di Giorgio De Marchi, luci di Domenico Migliaccio Drammaturgia e regia di Sandra Mangini.

Arlecchino muto per spavento

Uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, riproposto in epoca moderna. Il muto per spavento è un grande omaggio della compagnia teatrale Stivalaccio Teatro alla Commedia dell’Arte e all’abilità italiana del fare di necessità virtù.

Al Teatro Goldoni di Venezia, alle ore 19.00, si potrà assistere a uno spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie inamovibili delle maschere e dall’abilità degli interpreti. Una trama in cui gli intrecci si ingarbugliano sugli equivoci, ma lentamente si dipanano. Esili vicende, ambientate in un mondo surreale e fantastico, che riescono ancora a strappare un sorriso.

Ne vedremo delle belle

Flannan Obé e i suoi allegri compari ci invitano a riscoprire il mondo splendidamente fantasioso del café-concert. Portando su questo repertorio troppo poco eseguito uno sguardo talvolta distaccato ma sempre sensibile e rispettoso, i quattro artisti ci ricordano l’attualità delle preoccupazioni umane, tra rivendicazioni politiche, desiderio d’amore carnale o semplice bisogno di meraviglia ed evasione, facendo rivivere per lo spazio di una sera lo spirito delle celebrità dell’epoca. Uno spettacolo per tutti, in cui parole e musica si incontrano e si scontrano allegramente.

Palazzetto Bru Zane dalle ore 19.30.

MOSTRE

Aperture speciali Musei Civici

Anche il Carnevale a Venezia è un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia, per festeggiare insieme, per scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee.

Aperture serali: da giovedì 8 febbraio e fino a martedì 13 febbraio, Palazzo Ducale e Museo Correr apriranno le porte fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00). Museo Fortuny, Ca’ Rezzonico e Ca’ Pesaro saranno aperti ai visitatori fino alle 21.00 nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 febbraio.

San Francesco d’Assisi. Emozioni dell’uomo, Santuario di Santa Lucia, Campo San Geremia

Mostra fotografica dell’artista californiano Lorenzo ‘Larry’ Brucia che, attraverso dieci scatti ha voluto cogliere i momenti salienti della vita di Francesco negli ultimi 22 anni della sua vita.

Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00, ingresso libero.

“Marco Polo nel cinema col cinema da Venezia a Chinatown”, Fabbrica del vedere – Archivio Carlo Montanaro

Esposte le fotografie di scena del Marco Polo di Giuliano Montaldo, oltre ad alcune foto della Piazza San Marco di Marco Polo scattate nel 1982. Inoltre ci sono le sceneggiature originali degli episodi veneziani dello sceneggiato di Montaldo e il Milione illustrato da Emanuele Luzzati.

Aperto fino al 12 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00, chiuso il martedì.

Appunti fotografici. La Venezia di Luigi Ferrigno, Fondazione Querini Stampalia

Un racconto fatto di istantanee che, come appunti presi nel corso di una vita, restituiscono uno scrigno prezioso per rileggere la Venezia contemporanea. La mostra fotografica presenta per la prima volta al pubblico un insieme organico dell’attività di questo fotografo amatore che attraversa la seconda metà del Novecento e si affaccia al nuovo millennio.

Aperto martedì-domenica, dalle 10.00 alle 18.00, chiuso il lunedì.

Le maschere in cuoio del Maestro De Marchi, Scuola Grande San Giovanni Evangelista

Dall’1 al 15 febbraio a Venezia, nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista (salone Badoer), è possibile visitare la Mostra di Maschere in cuoio del Maestro De Marchi. Saranno esposte diverse sculture di cuoio (maschere), realizzate dal Maestro mascarer Giorgio De Marchi.

LABORATORI

Le tradizioni perdute del Carnevale veneziano

Ca’ Macana apre le porte del suo laboratorio per svelare la straordinaria storia delle tradizioni del carnevale antico e della tecnica di fabbricazione delle maschere. Perché il Carnevale era così importante che nemmeno la peste poteva fermarlo? I veneziani indossavano le maschere solo durante il Carnevale e come si fanno le autentiche maschere veneziane?

Evento gratuito ad esaurimento posti – Registrazione obbligatoria.

L’Arte dei mascareri – laboratori e dimostrazioni

A Venezia vive un’arte che continua a incantare il mondo: la creazione delle maschere veneziane, risultato del lavoro di laboratori artigianali che preservano e tramandano una tradizione ricca di storia e fascino. Esplora il mondo affascinante dei laboratori di maschere veneziane, con i laboratori e le dimostrazioni di “L’Arte dei Mascareri”!

MUSICA

Il Barbiere di Siviglia – Gran Teatro La Fenice ore 19.00

Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini torna al Teatro La Fenice in occasione del Carnevale di Venezia 2024 con sopratitoli in italiano e in inglese. Allestimento Fondazione Teatro La Fenice.

Marco Polo alla Corte di Kublai Khan

Negli spazi di The Home of The Human Safety Net, alle ore 18.00, Gerardo Balestrieri e Alvise Seggi danno vita a un reading musicato, una lettura accompagnata da suoni e suggestioni, dalle musiche e dagli strumenti della Via della Seta.

Un omaggio a cavallo di due anniversari importanti: i 100 anni dello scrittore e soprattutto i 700 anni dalla morte di Marco Polo. I dialoghi tra l’ esploratore veneziano e l’imperatore Kublai Khan, le descrizioni, i viaggi, le città, la tecnica letteraria combinatoria, la musica e soprattutto Venezia.

Pop Stop

In Piazza Ferretto dalle ore 19.00 arriva l’energia di tre voci, chitarra, sax e batteria che faranno ballare il pubblico in piazza. La grinta soul gospel R’n’B di Chiara Luppi, Kenneth Bailey, Leandro Morganti dalla Toscana all’Inghilterra per arrivare al Veneto armeno, saprà guidare nei più grandi successi mondiali. Un sound unico, inedito, insolito, per far ballare, sorridere e cantare.

Gli Stellari – featuring Furio

Musica in campo San Barnaba dalle 15.00, in Campo Santa Margherita dalle 17.00, in Salizada San Pantalon dalle 19.00, in Campo San Tomà dalle 21.00.

Celebrate Carnival at Hard Rock Cafè

Dalle ore 21.00 arriva il Carnival Costume Party con il dj Christian Eff. Prenotazione obbligatoria sul sito.

CARNEVAL DE CASTEO

Venerdì 9 Febbraio

Ore 15.00 a Esedra di Via Garibaldi “Parco divertimenti con gonfiabili” a cura dei Commercianti ed Esercenti di Via Garibaldi.

BIENNALE

15. Carnevale dei Ragazzi

Parco Albanese, Mestre

Da giovedì 1 a domenica 11 febbraio a Mestre, un ricco programma di workshop e lo straordinario spettacolo di danza su pattini da ghiaccio “Murmuration”, a cura della compagnia di artisti e performer canadesi Le Patin Libre, che replicherà per tutta la durata della manifestazione. Le attività si terranno al Centro Civico del Parco Albanese (Bissuola) e nell’area del Pattinodromo Arcobaleno, che per l’occasione si trasformerà in pista di pattinaggio sul ghiaccio.

X-Tree: La Biennale di Venezia a Forte Marghera

A Forte Marghera lo spettacolare albero-installazione X-Tree, la passeggiata romantica Starfield, con due percorsi acustici e luminosi, e l’installazione Lightwave, realizzati dallo studio 1024 Architecture di Parigi, in collaborazione con Fondazione Forte Marghera.

L’accesso a X-Tree – percorribile con scala interna fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza – sarà libero tutti i giorni dalle 11.00 alle 16.30.

ALTRO

Piste di pattinaggio su ghiaccio

Campo San Polo (8 – 9 febbraio dalle 11.00 alle 19.00; 10 febbraio dalle 11.00 alle 20.00; 11 – 12 febbraio dalle 11.00 alle 19.00; 13 febbraio dalle 11.00 alle 20.00).

Piazza Mercato, a Marghera, nei giorni feriali con orario 14.30-21 e nei festivi con orario 10.00-12.30 e 14.30-21.00.

Lido in Love

Dal 9 al 11 febbraio, il Lido di Venezia si trasforma nell’isola del Carnevale, con un ricco programma di eventi quotidiani. In Piazzale S. M. Elisabetta, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30: mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti e onlus e un divertente gonfiabile per bambini vicino all’imbarcadero ACTV.

Visita Palazzetto Bru Zane

Piccolo gioiello dell’architettura veneziana di fine ‘600, il Palazzetto Bru Zane apre al pubblico con delle visite guidate gratuite. Prenotare scrivendo a contact@bru-zane.com.

Arsenale Carnival Experience

“Arsenale Carnival Experience” è il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela, è uno spazio aggregativo internazionale per un divertimento sano. Dalle ore 22.00 all’Arsenale di Venezia.

Dock29: Carnevale a Forte Marghera

Arriva la festa “Hardstyler”, un format in collaborazione con il Loco Club di Padova che vuole promuovere la cultura del clubbing attinente a tutte le sfumature della musica elettronica. Special guest della serata: SNTS, Purple Mash, Räv, Lady C.

Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.carnevale.venezia.it/