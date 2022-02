in preparazione un intervento di ampia portata contro il caro energia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita a Genova. Il premier ha detto: “Il Pnrr appartiene a tutti gli Italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, fiducia, determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Lo stesso accadrà anche quest’anno. È una questione di serietà verso i cittadini e i nostri partner europei. Ed è una questione di affidabilità perché la crescita sostenuta, equa, sostenibile è il miglior custode della stabilità”. Poi ha detto come la storia recente di Genova e il coraggio dei genovesi mostrano come ripartire dopo una tragedia. “Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi – ha precisato- Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti quelli coinvolti nella ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello”.