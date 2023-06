Gli italiani che si apprestano a partire per le vacanze estive dovranno affrontare prezzi significativamente più alti rispetto all’anno scorso. I costi dei voli, degli alberghi, dei ristoranti e persino dei gelati sono in aumento, secondo le principali associazioni dei consumatori. Questa tendenza al rialzo dei prezzi nel settore del turismo è in corso da diverse settimane, rendendo sempre più difficile per molte famiglie permettersi una vacanza. Secondo un’indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione balneare europea può costare tanto quanto un biglietto per New York, con prezzi che arrivano a 1.000 euro per l’Egitto e addirittura a 1.700 euro per Zanzibar. Ad esempio, per volare da Roma a Rodi dal 12 al 19 agosto, sono necessari almeno 696 euro, mentre per Milano a Tenerife sono richiesti 694 euro, contro i 743 euro per un volo andata e ritorno Roma-New York. I prezzi dei voli per l’Egitto superano addirittura quelli dei voli intercontinentali: nello stesso periodo, per andare da Milano a Sharm el Sheikh si spendono almeno 950 euro, mentre per la tratta Roma-Marsa Alam si parte da 778 euro. Anche il Codacons segnala aumenti significativi, con incrementi annuali medi del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del 36,8% per le mete internazionali. Anche gli alloggi, soprattutto nelle città d’arte, registrano forti aumenti, con un aumento medio annuo del 13,6%. Firenze è in testa alla lista con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente, seguita da Palermo (+35,9%), Milano (+27,7%), Olbia (+27,2%), Venezia (+25,5%), Roma (+20,9%) e la provincia di Ravenna (+20%). Anche i pacchetti vacanza sono in aumento del 19,2%, mentre mangiare in bar e ristoranti costa in media il 6,7% in più. I gelati sono aumentati del 21,8%, gli aperitivi alcolici del 10%, la birra del 13,9% e le bevande gassate in media del 20,7% rispetto all’anno precedente. Anche le verdure, come l’insalata, hanno subito aumenti del 10,9%, e se si aggiungono i pomodori, il costo aumenta addirittura dell’18,2%. Inoltre, c’è un crescente rischio di truffe e inganni nel settore dei viaggi, degli alloggi, dei voli e dei pacchetti vacanza a prezzi scontati, che si rivelano poi delle trappole per estorcere denaro agli aspiranti vacanzieri. Tuttavia, è possibile difendersi prenotando solo su siti web affidabili e utilizzando metodi di pagamento sicuri e tracciabili.