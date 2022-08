“Caso Ruberti non si chiude con le dimissioni. Si faccia luce, visto il ruolo che ricopriva in Campidoglio e prima in Regione. Il video diffuso dagli organi di stampa, che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, apre una serie di interrogativi e mi auguro non si chiuda in questo modo. Visto il ruolo che ha ricoperto fino a qualche ora fa e gli incarichi che ha avuto anche con Nicola Zingaretti in Regione Lazio, credo sia un atto dovuto approfondire il contenuto delle conversazioni che hanno investito anche il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, Francesco De Angelis, e i motivi della reazione scatenata. Mi auguro che il Pd faccia luce sulla vicenda pubblicamente, nel rispetto dei cittadini che in queste settimane sono chiamati a scegliere un governo che deve rappresentarli degnamente per i prossimi 5 anni”, lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese.