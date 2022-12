Casamicciola: il commissario prefettizio, Simona Calcaterra ha confermato l’ordinanza emessa per l’allontanamento dalle case individuate nella zona rossa. A breve saranno diffusi avvisi per le strade della zona rossa con tre auto con megafono. Il commissario Calcaterra ha ribadito l’invito ad evacuare, rivolto ai cittadini per tutelarne la sicurezza e non è facoltativo; pare infatti che siano ancora diverse le persone intenzionate a non lasciare le proprie abitazioni anche in questa occasione. Dalla prossima mezzanotte sarà allerta arancione sull’isola d’Ischia. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). L’avviso è valido dalle ore 23.59 di oggi, fino alle 23.59 di domani.

Sul resto della Campania, la stessa Protezione civile regionale ha emanato una allerta di colore giallo. La Protezione Civile della Regione Campania “richiama i Sindaci alla massima attenzione, soprattutto sulle aree già colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai rispettivi piani comunali di Protezione civile e di adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli”. E chiede di “prestare attenzione ai successivi avvisi diramati dalla Sala Operativa regionale”.