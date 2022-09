ROMA – Al via la prima edizione del corso “Advanced Systemic Learning in ResOurces Management”. L’attività formativa erogata dal Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) segna l’avvio di una collaborazione con L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 che intende rafforzare le competenze manageriali e la leadership dei dirigenti che rivestono incarichi di responsabilità in ambito sanitario, amministrativo e tecnico.

Paesi amici ed alleati (nell’anno accademico scorso erano rappresentati 45 Paesi). La recente connotazione del CASD quale Istituzione di livello universitario e la conseguente erogazione di dottorati di ricerca hanno consolidato la posizione di eccellenza del Centro, con particolare riferimento alle competenze trasversali, così necessarie in un mondo complesso ed in repentino cambiamento. In tale contesto, il CASD ha rafforzato la collaborazione con il mondo civile, mettendo la propria peculiare competenza e la propria esperienza a disposizione del Sistema Paese. Recentemente, infatti, sono stati svolti specifici e inediti momenti formativi a favore di studenti laureandi dei principali atenei nazionali, allo scopo di far sviluppare competenze trasversali quali autoconsapevolezza, intelligenza emotiva e pensiero strategico, competenze necessarie ai futuri leader e manager per anticipare e governare il cambiamento e la complessità del mondo attuale”. Così il Presidente del CASD, Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani, ripercorre gli elementi che rendono il Centro un elemento essenziale nel panorama strategico del Paese, sottolineando inoltre che “La cooperazione con l’ASL Roma 1 rappresenta un’ulteriore tassello di una proficua interazione con il tessuto produttivo nazionale, che auspico possa consolidarsi in futuro”. “Il CASD da vari decenni è punto di riferimento nazionale nella formazione della leadership a favore dell’alta dirigenza. La sua offerta formativa è quindi rivolta a dirigenti del mondo militare e civile, rappresentanti del panorama istituzionale, parlamentari in carica, esponenti di spicco del mondo industriale, oltre a numerosi Ufficiali delle Forze Armate diPaesi amici ed alleati (nell’anno accademico scorso erano rappresentati 45 Paesi). La recente connotazione del CASD quale Istituzione di livello universitario e la conseguente erogazione di dottorati di ricerca hanno consolidato la posizione di eccellenza del Centro, con particolare riferimento alle competenze trasversali, così necessarie in un mondo complesso ed in repentino cambiamento. In tale contesto, il CASD ha rafforzato la collaborazione con il mondo civile, mettendo la propria peculiare competenza e la propria esperienza a disposizione del Sistema Paese. Recentemente, infatti, sono stati svolti specifici e inediti momenti formativi a favore di studenti laureandi dei principali atenei nazionali, allo scopo di far sviluppare competenze trasversali quali autoconsapevolezza, intelligenza emotiva e pensiero strategico, competenze necessarie ai futuri leader e manager per anticipare e governare il cambiamento e la complessità delmondo attuale”. Così il Presidente del CASD,, ripercorre gli elementi che rendono il Centro un elemento essenziale nel panorama strategico del Paese, sottolineando inoltre che “La cooperazione con l’ASL Roma 1 rappresenta un’ulteriore tassello di una proficua interazione con il tessuto produttivo nazionale, che auspico possa consolidarsi in futuro”.

Il progetto è stato concepito in modo da offrire un percorso di formazione che possa garantire una crescita individuale ed organizzativa nell’ottica del long life learning applicato ad un’organizzazione complessa.

collaborazione con altre edizioni. La metodologia formativa, a spiccata connotazione esperienziale, mira a consolidare e a trasporre in ambito professionale conoscenze e competenze manageriali. Sulla base di questa prima iniziativa la ASL Roma 1 e il CASD si propongono di proseguire lacollaborazione con altre edizioni.

“Per affrontare le sfide dell’innovazione e del cambiamento riteniamo sempre più importante investire sulla formazione per tutti i nostri operatori. Per coloro che rivestono incarichi di maggiore responsabilità è fondamentale sviluppare competenze manageriali, perché il loro ruolo è cruciale. – ha commentato Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1 – Sono molto lieto di questa collaborazione con il CASD che è particolarmente qualificato per questo tipo di offerta formativa. L’aula sarà mista, composta da medici, dirigenti amministrativi e delle professioni, proprio per rafforzare anche una visione condivisa e trasversale dei problemi e delle soluzioni all’interno dell’Azienda”.