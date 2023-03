“Il Parlamento europeo approva la direttiva sulle case green dando un pessimo segnale sia nel merito che nel metodo. Il provvedimento di oggi, che ha visto tutto il centrodestra di governo dare parere contrario, nasconde una patrimoniale per l’Italia e gli italiani che, se approvata, toccherebbe le tasche di oltre 8 milioni di famiglie creando un danno non solo all’economia interna del Paese ma perseguendo un ambientalismo ideologico e non di merito”. Lo dichiara in un nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“La scelta dell’Eurocamera – prosegue – è miope e contraria all’Italia perché, invece di tenere conto delle peculiarità del patrimonio edilizio del nostro Paese, persegue una politica ideologica estrema senza alcuna valutazione oggettiva dell’edilizia italiana costringendo di fatto a raggiungere obiettivi irrealizzabili nel tempi e nelle modalità. Bene ha fatto il ministro Pichetto a ribadire fin d’ora la nostra totale contrarietà al provvedimento sottolineando come questa direttiva, così come concepita, rischierebbe di diventare inapplicabile, annullando di fatto l’obiettivo green che l’Italia vuole conseguire e favorendo invece altri Paesi con una edilizia geografica, storica e artistica meno importante dell’Italia”, conclude Battistoni.