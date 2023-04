CIVITA CASTELLANA ( Viterbo) – Il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi ha comunicato in una nota sul caso della Madonna che piange sangue di Trevignano Romano: “Viste le attuali circostanze, in merito al caso di Trevignano Romano, ritengo non opportuno rilasciare interviste o riflessioni, per non inficiare i lavori della Commissione da me istituita circa un mese fa, la quale sta lavorando proficuamente per fare chiarezza sui fatti noti a tutti. Nei prossimi giorni verrà presentata una prima relazione da parte della Commissione incaricata”.