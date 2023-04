Luigi Avella, un regista 70enne di Viterbo, ha partecipato come ospite alla trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, per parlare delle apparizioni della santona di Trevignano Romano, Gisella Scardia. Avella ha dichiarato di avere le prove che le apparizioni sarebbero di natura satanica e non divina come si crede. L’ex funzionario del Ministero dell’Economia ha inoltre affermato di aver donato direttamente alla veggente e al marito 123mila euro tra il 2020 e il 2021, precisando che ogni aiuto concesso era finalizzato all’amore per la Madonna, a cui la Scardia diceva di comunicare.

Secondo Avella, la Madonna non avrebbe mai parlato con la Cardia, ma sarebbe Satana a farle sentire delle voci, addirittura bestemmiando contro i vescovi. Il regista ha asserito che la gravità delle accuse mosse dalla Scardia alla Chiesa e alla Madonna non saranno passate inosservate dalla Diocesi di Civita Castellana, che sta indagando sul caso delle apparizioni e delle lacrime miracolose. Il vescovo Marco Salvi, attuale successore del vescovo Rossi, annuncerà a breve i risultati della commissione incaricata dell’investigazione del caso.