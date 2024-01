Le Sezioni Unite della Cassazione hanno emesso una sentenza cruciale riguardo al saluto romano, definendolo “un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista”. Questo gesto è ora considerato un atto che integra il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba, soprattutto se, considerando le circostanze, è idoneo a rappresentare un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista sciolto.

La decisione è emersa dopo un pomeriggio di Consiglio Comunale straordinario, richiesto dall’opposizione, che ha focalizzato l’attenzione sulla questione del saluto fascista. La sentenza ha sancito la necessità di un nuovo processo di appello per gli 8 imputati, inizialmente assolti in primo grado ma successivamente condannati in secondo. Nonostante la richiesta del procuratore generale di confermare la condanna, i giudici non hanno escluso completamente il richiamo alla legge Mancino.

Secondo le Sezioni Unite, la violazione della legge Mancino, che proibisce manifestazioni esteriori di organizzazioni che incitano alla discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, può configurarsi “a determinate condizioni”. Pertanto, i due reati possono concorrere materialmente e formalmente, a seconda dei presupposti di legge.

Le Sezioni Unite hanno “riqualificato” i fatti ai sensi della legge del 1952, stabilendo che “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con una multa”. Questa decisione ha ribaltato la valutazione della Corte d’Appello di Milano, che aveva ritenuto che i fatti contestati integrassero la legge Mancino.

Le difese hanno accolto la sentenza, affermando che “il saluto romano non è reato” a meno che non ci siano tentativi di ricostituzione del partito fascista o programmi discriminatori. Casapound ha considerato la decisione una “vittoria storica” e ha annunciato che continueranno a fare il saluto romano.

Tuttavia, c’è disaccordo sulle implicazioni della sentenza. Mentre alcuni la vedono come una conferma della legalità del saluto romano in contesti commemorativi, altri, come l’avvocato dell’Anpi Emilio Ricci, ritengono che stabilisca criteri fondamentali che distinguono i saluti romani individuali da quelli di carattere generale che possono indicare la ricostituzione del partito fascista.

Il Consiglio Comunale straordinario ha rafforzato il dibattito, con interventi da parte di diverse forze politiche. Alcuni hanno affermato di voler trovare una soluzione per preservare il patrimonio sportivo e culturale della città. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha accolto la sentenza con “rispettoso riconoscimento”, sottolineando l’importanza della chiarezza su questa questione.