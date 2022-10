Durante le celebrazioni per la battaglia El Alamien due paracadutisti si sono lanciati durante le celebrazioni in corso ad Abbiategrasso (Milano) e sono finiti fuori dal campo previsto di arrivo, atterrando nei cortili di due case, in via Legnano e in via Crivellino.

I due paracadutisti sono stati soccorsi e portati in codice rosso in ospedale, uno in elicottero ed uno in ambulanza. La celebrazione è stata organizzata dal Comune di Abbiategrasso, l’associazione Bersaglieri, quelle dei Carristi e dei Paracadutisti sul campo dell’oratorio di San Pietro per celebrare gli 80 anni della battaglia di El Alamein, provocando non poche proteste da parte di alcune associazioni, a partire dall’Anpi. Nel programma della giornata era prevista al mattino, una parata di moto storiche, un’esibizione di arti marziali e appunto un lancio di paracadutisti, mentre nel pomeriggio è previsto il concerto della fanfara dei Bersaglieri e un convegno sul tema “Passione e gloria ad El Alamein”.