“Diagnosi precoce e immediata presa in carico dei pazienti: queste le azioni per contrastare la celiachia. Ad oggi ne soffre l’1% della popolazione mondiale. Si tratta di una patologia autoimmune con la quale convivere per la vita, inserita nei Lea fra le malattie croniche e invalidanti. La Regione Lazio offre ai suoi oltre 25.000 celiaci un sistema all’avanguardia per il reperimento di cibi senza glutine. Attraverso la tessera sanitaria e un Pin fornito dalla Asl, i cittadini possono recarsi nelle farmacie, parafarmacie o nella grande distribuzione per acquistare i prodotti privi di glutine con un tetto mensile di spesa. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Vista la diffusione sempre crescente continueremo ad essere vicini ai celiaci e alle loro famiglie, lavorando al costante miglioramento della loro qualità di vita”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.