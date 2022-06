NEPI – Dopo la grande apertura della scorsa settimana, prosegue, a Nepi (Vt) la manifestazione più attesa dell’anno: il Palio dei Borgia.

L’evento nell’evento sarà venerdì 3 giugno, quando, dopo due anni di assenza, tornerà l’appuntamento con le cene storiche nelle taverne nel centro storico del paese, con la possibilità di cenare all’aperto in un’atmosfera ricca di suggestione.

Si tratta di uno dei tanti dettagli di un calendario specifico, messo a punto dall’Ente Palio, per celebrare il “ritorno alla normalità” dopo la pandemia.

Quest’anno ricorre l’edizione numero 26 della manifestazione che proseguirà fino al 19 giugno.

Immutata, negli anni, l’atmosfera magica che si ricrea per l’occasione, in una sorta di tuffo nel passato.

In un viaggio a ritroso nel tempo, lo splendido borgo viene riportato alla fiorente epoca del Rinascimento, con protagoniste indiscusse la controversa figura di Lucrezia Borgia e l’antica rivalità, mai sopita, fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce.

Significativi, a questo proposito, i momenti clou di questo fine settimana, a partire dall’ offerta dei Ceri al Duomo, con la benedizione del Palio 2022, il corteo storico per le vie del paese, con abiti rigorosamente realizzati nel rispetto di ogni minimo dettaglio dell’epoca ed, infine domenica 5 giugno, l’attesissima sfida degli arcieri, ricca di competizione, valida per l’assegnazione del Palio.

Un weekend con la storia assolutamente da non perdere a Nepi.

Giovedì 2 giugno

-Ore 9.30 Rocca dei Borgia

“Visita guidata in costume pe lo borgo nepesino”. Visita guidata storico/naturalistica a cura dell’associazione Esplora Tuscia.

-Ore 18.00 Palazzo del Comune

Apertura mostra “I Tesori del Palio”.

Venerdì 3 giugno

-Apertura taverne

-Ore 18.00Duomo

Offerta dei Ceri e Benedizione del Palio 2022

Sabato 4 Giugno

-Ore 17.30 Palazzo del Comune

Conferenza “Inespugnabile e Bella” a cura dell’associazione culturale Opera3.

-Ore 21.00 Per le vie del Paese

Corteo Storico

-Ore 22.00 Piazza del Comune

Rappresentazione teatrale“Lucrezia al di là del tempo”.

Domenica 5 Giugno

-Ore 9.30 Piazza del Comune

Qualificazione degli Arcieri per L’assegnazione del Palio 2022.

-Ore 10.30 Rocca dei Borgia

“Inespugnabile e bella” visita guidata alle mura Farnesiane a cura dell’associazione culturale Opera3.

-Ore 11.00 Piazza di Cavaterra

Vernissage esposizione contemporanea “Lucrezia Borgia a Nepi” delle classi II Liceo artistico “Luca Paciolo” di Anguillara Sabazia.

-Ore 17.00 Piazza del Comune

“Sfida degli Arcieri” valida per l’assegnazione del Palio 2022.

Per info dettagliate sull’intero programma:

www.paliodeiborgianepi.it,