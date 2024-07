ROMA– La Regione Lazio continua a confermare il proprio impegno per il futuro della centrale Enel di Torrevaldaliga a nord di Civitavecchia. Questo impegno è stato ribadito grazie alla partecipazione della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli al tavolo che si è tenuto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Durante l’incontro, il MIMIT ha presentato cinque progetti industriali e per la logistica del post carbone della centrale di Civitavecchia, che saranno discussi in occasione dell’audizione in Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale il prossimo 30 luglio.

«La Regione Lazio ha svolto dall’inizio un ruolo di coordinamento. Dopo il tavolo di oggi ci auguriamo che siano poste in essere tutte le condizioni amministrative per mettere a disposizione le aree necessarie a realizzare tutti i progetti che sono in grado di garantire lo sviluppo del territorio e l’occupazione», ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«Abbiamo accolto con soddisfazione la proposta del MIMIT di costruire un accordo di programma con l’obiettivo del phase-out dal carbone e un vero rilancio, ambizioso, del tessuto economico produttivo di Civitavecchia e del suo territorio. Ringrazio la presidente della Commissione per gli Affari europei e internazionali del Consiglio Regionale, Emanuela Mari e la vicepresidente della Commissione per lo Sviluppo economico e le attività produttive, Marietta Tidei, per la loro presenza fattiva al tavolo di lavoro di oggi», ha concluso la vicepresidente, Roberta Angelilli.