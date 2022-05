Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021-’22 battendo in finale il Liverpool per 1-0 a Parigi. Per il Real Madrid è il 14esimo titolo europeo, per Carlo Ancelotti è invece il quarto da allenatore, entrando nella storia del calcio. Infatti il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando il tecnico più vincente della storia della Champions League, con 4 trofei: nel 2003 e 2007 ha vinto la Champions con il Milan, nel 2014 e oggi (2022) con il Real Madrid. Ancelotti è anche l’unico allenatore ad aver vinto almeno un titolo in tutti e cinque i principali campionati d’Europa: quello italiano con il Milan, quello inglese con il Chelsea, quello francese con il Psg, quello tedesco con il Bayern Monaco e quello spagnolo con il Real Madrid.