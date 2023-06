Panfilo Colonico, chef di 49 anni originario di Sulmona, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro in Ecuador. La notizia è stata confermata dallo stesso Colonico, che è riuscito a mettersi in contatto con la polizia e alcuni amici a Sulmona, la sua città natale. Nonostante sia apparso visibilmente provato e sconvolto, Colonico si è dichiarato in condizioni pressoché buone, con una barba lunga, una canotta nera e dei bermuda.

Secondo i testimoni, Colonico si sarebbe presentato davanti al suo ristorante a bordo di un taxi, dopo essere stato rilasciato dai rapitori in prossimità di un casello autostradale. La polizia sta cercando di ricostruire tutti i dettagli dell’incidente e sta ascoltando attentamente lo chef per ottenere informazioni utili. Al momento non è chiaro se sia stato pagato un riscatto per la sua liberazione.

Nelle scorse ore, le autorità ecuadoriane hanno arrestato due dei cinque presunti autori del sequestro, ma le indagini proseguono per identificare e catturare gli altri responsabili. La liberazione di Colonico rappresenta un sollievo per lui e per i suoi cari, che hanno atteso con ansia la sua incolumità durante i giorni di prigionia.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione e ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza per i cittadini italiani all’estero. Sono numerosi i casi di sequestri o rapimenti che coinvolgono connazionali in diversi paesi del mondo, spesso con conseguenze tragiche. In questo caso, fortunatamente, la vicenda si è risolta con la liberazione di Colonico, ma rimane fondamentale continuare a lavorare per prevenire e contrastare tali episodi, garantendo la sicurezza dei cittadini italiani ovunque si trovino.