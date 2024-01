La celebre influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è al centro di un’indagine della Procura di Milano per truffa aggravata, connessa al caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dall’azienda Balocco. La decisione di iscriverla nel registro degli indagati è stata presa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, coinvolgendo anche Alessandra Balocco per lo stesso reato.

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato perquisizioni presso l’azienda milanese, acquisendo documenti rilevanti. Gli investigatori hanno depositato una prima annotazione al procuratore aggiunto Eugenio Fusco, seguita da una serie di allegati. Questo fa seguito a una precedente multa inflitta a Chiara Ferragni e all’azienda di Cuneo per pubblicità ingannevole in relazione al dolce natalizio ‘Pink Christmas’.

L’attenzione degli inquirenti si focalizzerà su email scambiate per pianificare la campagna promozionale del pandoro, già acquisite dall’Autorità garante della concorrenza. Inoltre, altre Procure che hanno avviato inchieste analoghe hanno annunciato di trasmettere gli atti a Milano, espandendo l’indagine a casi simili, inclusi quelli riguardanti uova di Pasqua e la bambola Trudi venduti con il marchio Ferragni a scopo benefico.

Chiara Ferragni ha risposto alle accuse dichiarando la propria serenità e la fiducia nelle indagini in corso, sottolineando la volontà di collaborare per chiarire ogni dettaglio. I suoi legali, Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone, la sostengono in questa fase delicata, mentre l’influencer esprime preoccupazione per la strumentalizzazione mediatica del caso, definendo alcune notizie diffuse come oggettivamente non veritiere. La situazione richiede ora una valutazione attenta da parte degli inquirenti e un chiarimento tempestivo dei fatti.