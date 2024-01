L’influencer Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano con l’accusa di truffa aggravata. L’accusa riguarda non solo la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma coinvolge anche le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e la bambola Trudi. La Procura milanese ha sollevato il conflitto tra gli uffici del pubblico ministero sulla competenza per il caso del dolce natalizio prodotto dalla casa dolciaria in provincia di Cuneo, portando all’attenzione anche gli altri due episodi.

Il procuratore aggiunto di Milano, Fusco, ha inviato l’atto alla Corte di Cassazione, sollevando il conflitto tra gli uffici del pubblico ministero in modo che venga stabilito chi debba occuparsi della vicenda del pandoro Pink Christmas. La questione è stata sollevata anche per gli altri casi delle uova di cioccolato e della bambola, quest’ultima denominata “Mascotte Chiara Ferragni” e prodotta in collaborazione con Trudi, azienda friulana acquisita nel 2019 dalla Giochi Preziosi.

Gli avvocati di Chiara Ferragni hanno commentato affermando di essere “totalmente certi della assoluta innocenza di Chiara” e che ciò emergerà dalle indagini. La società barese Cerealitalia, proprietaria del marchio Dolci Preziosi, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo al coinvolgimento nella vicenda e ha ribadito la massima collaborazione con le istituzioni. La parola passa ora al sostituto procuratore generale della Corte Suprema per decidere sulla competenza dell’indagine.