Il lungo cammino per il ritorno di Chico Forti in Italia sta finalmente prendendo forma, ma i tempi restano incerti. Dopo anni di negoziati e sforzi diplomatici, i ministeri degli Esteri e della Giustizia stanno lavorando per accelerare le procedure per il trasferimento del produttore televisivo e surfista trentino, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio di cui si dichiara innocente.

Il nodo cruciale dell’ergastolo senza condizionale è stato finalmente superato grazie agli sforzi diplomatici, e ora si punta a far scontare a Forti la pena in Italia, garantendo il rispetto delle leggi italiane, compresi i benefici premiali. Tuttavia, il processo di estradizione è complesso e richiederà settimane, forse oltre due mesi.

Una volta ricevuto l’ordine dal governatore della Florida, Forti sarà trasferito da un carcere statale a uno federale. Successivamente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti trasmetterà al ministero italiano la sentenza tradotta e la documentazione necessaria per il trasferimento. Le autorità italiane dovranno presentare a loro volta una serie di documenti, tra cui la conferma che l’Italia applicherà la procedura del “proseguimento dell’esecuzione” o della “conversione della sentenza”.

Il trasferimento sarà quindi eseguito dall’Italia, che prenderà in consegna Chico Forti. La vicenda ha suscitato reazioni positive da parte di vari sostenitori, tra cui il cantante Enrico Ruggeri, che ha elogiato la resilienza di Forti e l’impegno di coloro che hanno lottato per il suo ritorno in patria.