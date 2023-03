Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Sembra sia caduto dal quarto piano da una finestra interna del cortile. Si fa strada l’ipotesi del suicidio. Per il momento l’immobile è chiuso, dopo essere entrato il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Davanti al Palazzo si trova un’autopompa dei Vigili del fuoco. Astorre, 59 anni, era stato rieletto senatore nel secondo collegio proporzionale che riunisce le cinque province del Lazio. Qualche giorno fa sarebbe stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata forse – dicono alcune fonti – dopo un tentativo di suicidio.

Presenti sul posto, tra gli altri l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia D’Elia. Zingaretti non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel palazzo è entrata anche la polizia scientifica per i rilievi.

l senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte del competente ufficio di polizia di zona.

Attoniti i colleghi del senatore e gli staff del gruppo al Pd. Astorre, romano e residente a Frascati, avrebbe compiuto 60 anni l’11 marzo. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca, eletta con il Pd, di Frascati.

Tanti parlamentari si sono radunati in piazza Sant’Eustachio dopo la notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre, a palazzo Cenci. L’ex presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti resta commosso in disparte, mentre arrivano altri parlamentari del Pd.

Chi era Bruno Astorre

Bruno Astorre, nato a Roma l’11 marzo 1963. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Partito Democratico nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.

Le condoglianze dei politici

Saputa la notizia in tanti hanno espresso il loro cordoglio. “Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”, il messaggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Enrico Letta, segretario uscente del Pd, commenta su Twitter: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.

“Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l’obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo. Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze”, il ricordo del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.