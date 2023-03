Sale il budget per la spesa militare cinese: per il 2023 è stimata in aumento del 7,2% contro il 7,1% del 2022, pari a 1.560 miliardi di yen contro 1.450 miliardi di yuan, in base ai dati del bilancio statale diffusi in occasione dell’apertura della plenaria del Congresso nazionale del popolo. Il dato del 2022 e del 2023 è sostanzialmente stabile se espresso in dollari, circa 230 miliardi, a causa dell’effetto cambio.

Il trend di spese prosegue la sua crescita considerando che nel 2021 la spesa militare aveva segnato un +6,8%. La crescita del 7,2% delle spese militari per il 2023, oltre a essere superiore alla stima del Pil (“intorno al 5%”) per l’anno in corso, ha segnato anche l’ottavo anno consecutivo di aumenti che ha portato la Cina ad avere ormai stabilmente il secondo budget militare più ingente del mondo: i 1.560 miliardi di yuan indicati sono circa il doppio della cifra del 2013. La Difesa Usa, invece, ha messo a punto un bilancio 2023 di 858 miliardi di dollari, in rialzo dell’8% sul 2022, che in termini pro capite si traduce in una spesa militare di Washington che è di oltre 16 volte maggiore rispetto a quella di Pechino.