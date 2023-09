ROMA – “Una sterminata domenica” di Alain Parroni, finanziato con il contributo della Regione Lazio-Lazio CINEMA INTERNATIONAL 2021, ha vinto il premio speciale della giuria di Orizzonti-Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

La Regione Lazio, attraverso il bando Lazio Cinema International, promuove il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle imprese di produzione cinematografica e del relativo indotto, anche con una più intensa collaborazione con i produttori stranieri, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità delle destinazioni turistiche del Lazio.

“Una sterminata domenica” è una storia di giovani, un anticonvenzionale romanzo di formazione, ambientato tra Roma e il litorale laziale. Sarà in sala dal prossimo 14 settembre.

«È una grande soddisfazione che uno dei film finanziati dalla Regione Lazio, “Una sterminata domenica” di Alain Parroni, abbia vinto questo importante riconoscimento per le opere prime a Venezia. Il Lazio sta investendo molto sul cinema e l’audiovisivo in un’ottica di promozione artistica e culturale non soltanto della Capitale, ma di un territorio più vasto, un vero e proprio set naturale di magia e bellezza. Continueremo a impiegare risorse, lavoro e impegno per far sì che la nostra Regione sia sempre più protagonista nell’ambito culturale e cinematografico nazionale e internazionale», ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.