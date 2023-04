Il capitano e centravanti della Lazio, Ciro Immobile, è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma insieme alle sue due figlie. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze fisiche per il calciatore e le sue bambine.

L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 sulla linea 19 del tram, mentre attraversava il ponte Matteotti tra Prati e Flaminio. L’auto di Immobile ha impattato contro il tram, che è uscito dalle rotaie, mentre l’auto del giocatore è stata distrutta. Sette persone, tra cui Immobile e alcuni passeggeri del tram, sono state portate all’ospedale Gemelli per accertamenti.

Immobile, che sembra aver riportato solo qualche indolenzimento al braccio, ha dichiarato alle autorità che il tram avrebbe violato il semaforo rosso. Fortunatamente, nessun altro è rimasto ferito nell’incidente.

L’episodio ha causato un grande spavento per il calciatore e la sua famiglia, ma la sua prontezza nell’affrontare la situazione è stata ammirevole. Ciro Immobile, da sempre molto attivo sul fronte sociale, ha anche deciso di donare la sua maglia alla “Fondazione Gemelli”, esprimendo la sua gratitudine per l’assistenza ricevuta in seguito all’incidente.