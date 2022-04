CIVITAVECCHIA- Sono stati presentati oggi dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e dal direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Asl per i distretti 1 e 2. E’ destinato alla Asl Roma 4 uno stanziamento pari a 30,1 milioni di euro. Nello specifico verranno

sono state presentate le Case di Comunità nei comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella, Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri; le Centrali operative territoriali (COT) di Civitavecchia e Cerveteri e gli Ospedali di Comunità di Santa Marinella e Ladispoli. Opere che porteranno investimenti importanti che trasformeranno la rete dell’assistenza territoriale. “I finanziamenti del PNRR sono una grande opportunità per la sanità regionale. Si apre una sfida importante che ci permetterà di mettere in campo cospicui investimenti, imprimendo una spinta significativa per ridurre le diseguaglianze e migliorare i livelli di cura attraverso una vera e propria rivoluzione digitale. E’ importante lavorare insieme con gli amministratori locali e con le aziende sanitarie locali per realizzare una sanità in grado di guardare ai bisogni dei territori” ha spiegato l’Assessore alla sanità Alessio D’Amato. “Attraverso il potenziamento della rete territoriale sarà possibile infatti destinare i due presidi ospedalieri all’assistenza per i pazienti acuti, offrendo ai cittadini servizi sanitari di prossimità, anche attraverso un forte investimento in tecnologie sanitarie e digitali. L’obiettivo è poi quello di integrare sempre di più nella rete i Medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, nonché di lavorare in forte sinergia con i comuni nell’ottica di una forte integrazione socio sanitaria”. ha concluso il direttore generale Cristina Matranga.

1° aprile 2022

Case della Comunità:

CIVITAVECCHIA – VIALE LAZIO 34/B (immobile Ater), TOLFA – PIAZZA VITTORIO VENETO 7 (immobile comunale), CIVITAVECCHIA – VIA ETRURIA 9, SANTA MARINELLA – VIA AURELIA 455 (immobile comunale), ALLUMIERE – VIA CIVITAVECCHIA 10 (immobile comunale), CERVETERI– MADRE MARIA CROCIFISSA CURCIO 1-3.

Ospedali di Comunità:

SANTA MARINELLA – VIA DELLA LIBERTÀ 61 (immobile comunale), LADISPOLI – VIA AURELIA KM 41.50,

Centrali Operative:

CIVITAVECCHIA – VIALE LAZIO 34/B, CERVETERI– MADRE MARIA CROCIFISSA CURCIO1-3.