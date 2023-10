L’economista statunitense Claudia Goldin è stata annunciata come la vincitrice del Premio Nobel per l’Economia 2023. Il riconoscimento è stato assegnato a Goldin per i suoi eccezionali contributi nel migliorare la comprensione del gender gap nel mercato del lavoro.

Claudia Goldin, nata a New York nel 1946 da una famiglia ebrea, ha un curriculum impressionante nel campo dell’economia. Ha ottenuto il suo dottorato di ricerca presso l’Università di Chicago ed è stata docente in diverse università negli Stati Uniti prima di approdare alla prestigiosa Harvard University, dove attualmente ricopre la posizione di Professore di Economia. È la prima donna a ricoprire un ruolo così importante presso Harvard.

Una delle aree di ricerca principali di Goldin è stata l’analisi dei risultati del mercato del lavoro femminile. Il Premio Nobel le è stato assegnato proprio per il suo lavoro pionieristico in questo campo, che ha contribuito in modo significativo a comprendere le disparità di genere nell’ambito lavorativo.

Goldin è anche co-direttrice del Gender in the Economy Study Group presso il National Bureau of Economic Research (NBER) e ha svolto il ruolo di direttrice del programma Development of the American Economy presso il NBER dal 1989 al 2017.