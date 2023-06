Due sedicenni sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l’uccisione di Friederick Akwasi Adofo, un uomo ghanese senza fissa dimora brutalmente aggredito a Pomigliano d’Arco. I due giovani sono accusati di omicidio volontario aggravato da motivi futili e crudeltà, secondo quanto dichiarato dalla procura dei minorenni di Napoli, che ha emesso il fermo. I sospettati farebbero parte di una baby gang attiva nella zona da tempo.

I Carabinieri hanno identificato i due sedicenni attraverso un monitoraggio sui social media. Si tratta di una “violenta aggressione improvvisa e ingiustificata perpetrata dai due minori nei confronti della vittima, che si trovava da sola in strada”, come affermato in un comunicato dei Carabinieri su delega della procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli, responsabile dell’inchiesta. Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle telecamere presenti nella zona in cui la vittima è stata soccorsa la notte tra domenica e lunedì, prima di morire in ospedale a causa di un grave trauma cranico ed emorragia cerebrale.

La violenta aggressione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza di un negozio: “dopo aver colpito la vittima in faccia, i due hanno continuato a colpire con calci e pugni, principalmente alla testa, anche quando l’uomo era già a terra e immobile”. Gli inquirenti hanno proceduto alla raccolta sistematica di immagini delle telecamere di sorveglianza della città. I video ottenuti hanno consentito di ricostruire il percorso dei due aggressori e di ottenere immagini più nitide dei loro volti. Successivamente, il confronto con i contenuti multimediali pubblicati dai sospettati sui propri profili social ha permesso di identificarli definitivamente. Durante le perquisizioni effettuate nelle loro abitazioni, sono stati trovati indumenti utili alle indagini.

Il sindaco Lello Russo ha elogiato la prontezza dei Carabinieri nel individuare i presunti responsabili dell’omicidio di Akwasi Adofo Friederick, sottolineando che il crimine ha traumatizzato l’intera comunità. Ha quindi dichiarato che i funerali della vittima saranno coperti dalle spese comunali e ha chiesto che la giustizia segua il suo corso.