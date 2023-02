VITERBO – “Al neo governatore della Regione, Francesco Rocca, gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Coldiretti Lazio”.

Così il presidente della federazione regionale, David Granieri. “Abbiamo avuto modo di confrontarci con il nuovo governatore, Rocca, nell’ambito degli incontri che abbiamo organizzato con i candidati alla presidenza della Regione Lazio, in occasione di una tavola rotonda alla quale ha preso parte anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida”.

“E’ stata l’occasione – prosegue Granieri – per affrontare quelle che sono le battaglie che come Coldiretti Lazio stiamo portando avanti da sempre, come la necessità di realizzare nuovi invasi per combattere la siccità, la lotta al cibo sintetico e alla farina di insetti, fino alle ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola, con i rischi che ne conseguono per le aziende, oltre alla valorizzazione della filiera corta e del Made in Italy contro l’italian sounding. E naturalmente la necessità di una burocrazia più snella e di un Psr più attento ai giovani imprenditori agricoli.

Temi a cuore del nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che si è mostrato disponibile a lavorare per valorizzare l’agricoltura, una delle risorse più importanti della nostra regione, che come lui stesso ha confermato, necessita di essere considerata una priorità. Siamo certi che questo confronto proseguirà in maniera costruttiva”.