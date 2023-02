Dai cambiamenti climatici e un corretto uso delle acque e del suolo, fino ai pannelli fotovoltaici a terra, e poi ancora cibo sintetico e multifunzionalità con la legge di orientamento. Sono alcuni dei temi trattati nell’incontro organizzato presso l’agriturismo Oasi Kadir in via Marcigliana

da Coldiretti Lazio, con i candidati alla presidenza della Regione Lazio, che ha visto protagonista Donatella Bianchi. Un appuntamento a cui ha preso parte anche il vicepresidente nazionale di Coldiretti, David Granieri insieme al presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio e a Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente alla Regione Lazio.

A testimoniare la propria esperienza Enrico Vettori, trentatreenne delegato di Coldiretti Giovani Impresa, che dopo gli studi in giurisprudenza ha scelto di portare avanti l’azienda ereditata dal nonno materno, proseguendo la tradizione di famiglia. Si occupa della coltivazione delle mandorle con soluzioni innovative e sostenibili. Grazie al PSR della regione Lazio è riuscito a creare un bacino di irrigazione ed una lunga serie di drenaggi, che convogliano l’acqua piovana all’interno del suo “laghetto”, così da recuperare il maggior numero di litri d’acqua possibile. Sta costruendo, inoltre, un agriturismo con panorama dei “poggi” della Maremma e vista mare.

Un tema quello della necessità di costruire nuovi invasi approfondito anche dal Presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che ha ricordato la battaglia di Coldiretti contro i pannelli fotovoltaici a terra, che consumano suolo agricolo produttivo e la necessità che nel Piano di Sviluppo Rurale, venga prestata sempre maggiore attenzione ai giovani.

“Ho ascoltato storie bellissime – spiega Donatella Bianchi – di un mondo che ogni giorno si prende cura della nostra terra per produrre ottimo cibo e che ha bisogno di essere sostenuto e supportato, per guardare al futuro con fiducia e speranza. Ho sentito raccontare dai giovani quanta fiducia abbiano ancora nella terra di una regione così ricca di potenzialità, quindi noi dobbiamo mettercela tutta per essere al loro fianco, perché cresca ancora questa meravigliosa regione. Riesca a vincere quella che è la sfida di un rilancio. Sempre più sostenibile ed ecologico”. Donatella Bianchi ha sottolineato, inoltre, l’importanza di un progetto a lungo termine per dare potenzialità ai giovani, all’agroalimentare laziale.

“Cibo sano per tutti”, lo slogan dell’intervento di Alfonso Pecoraro Scanio. “Dobbiamo aiutare i nostri agricoltori – prosegue – Basta con le farine di insetti e i cibi sintetici. Abbiamo una grande forza ed energia positiva dei nostri agricoltori, in particolare i giovani, dobbiamo aiutarli. Vogliamo salvare un’agricoltura di qualità”.

Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, ha parlato dalla necessità di un piano agricolo regionale, oltre che di una norma che raccolga tutte le leggi destinate e dedicate all’agricoltura, in modo da andare verso un percorso di semplificazione. Ha parlato, inoltre, del Piano d’assesto della Riserva Naturale della Marcigliana, “che abbiamo approvato in questa consigliatura – spiega – ed è stata molto proficua in questo senso con otto piani approvati in totale”.