Un grave collasso informatico ha recentemente investito i sistemi digitali di tutto il mondo, causando il blocco totale o parziale di settori cruciali come il traffico aereo, i mercati finanziari, i trasporti ferroviari, le banche, i media e i servizi medici. Questo evento, uno dei più gravi e diffusi mai registrati, ha avuto origine da problemi tecnici legati a Microsoft e un aggiornamento antivirus errato rilasciato da CrowdStrike.

Il disastro è stato innescato da due fattori principali: un problema con il cloud Microsoft Azure e un aggiornamento antivirus difettoso distribuito da CrowdStrike, che ha destabilizzato milioni di computer con tecnologia Microsoft. Questa combinazione ha provocato il blocco degli schermi in molti aeroporti, fenomeno noto come “schermo blu della morte”.

Gli effetti del crash sono stati devastanti e diffusi. Molti voli sono stati cancellati o ritardati, con aeroporti come Berlino temporaneamente chiusi. La Federal Aviation Administration negli Stati Uniti ha sospeso precauzionalmente tutti i voli prima di riprendere gradualmente le operazioni. Anche il settore ferroviario, particolarmente nel Regno Unito e in Polonia, ha subito gravi disservizi.

Le borse di Londra e Milano hanno dovuto interrompere temporaneamente le operazioni, mentre numerosi gruppi bancari in Ucraina e Kenya hanno riportato interruzioni significative. Anche importanti reti mediatiche come la britannica Sky News UK, l’australiana ABC e la francese Canal+ hanno subito problemi. Il sistema sanitario britannico (NHS) e catene di ristorazione e grande distribuzione in Australia e Giappone hanno affrontato disservizi estesi.

Nonostante iniziali sospetti di un cyber-attacco, la causa del disastro è stata rapidamente identificata come un problema tecnico. CrowdStrike ha lavorato attivamente per risolvere il difetto, isolandolo e distribuendo una correzione. Il CEO di CrowdStrike, George Kurtz, ha espresso pubblicamente le sue scuse, assicurando che il problema non è stato causato da un incidente di sicurezza o un attacco hacker.

Le operazioni stanno gradualmente riprendendo, anche se le conseguenze del crash richiederanno tempo per essere completamente risolte. Questo incidente ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture digitali globali e la necessità di soluzioni più resilienti per prevenire futuri collassi su scala simile.