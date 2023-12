La Commissione europea ha erogato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PnRR). Questo pagamento, annunciato da Palazzo Chigi, è stato possibile grazie al conseguimento di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta tranche, concentrati su riforme in giustizia, pubblica amministrazione, inclusione sociale e appalti pubblici.

La nota di Palazzo Chigi specifica che i principali investimenti saranno orientati verso la digitalizzazione, la transizione dei dati delle amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell’industria spaziale, l’idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l’istruzione e le politiche sociali.

Il totale delle risorse PnRR ottenute dall’Italia finora ammonta a circa 102 miliardi di euro, rappresentando oltre la metà delle risorse totali del piano. Questo risultato evidenzia i significativi progressi compiuti dall’Italia nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che il pagamento della quarta rata è avvenuto entro il 2023, rispettando gli impegni presi.

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PnRR, Raffaele Fitto, ha espresso grande soddisfazione per l’erogazione e ha ribadito l’impegno del governo nel continuare l’attuazione tempestiva del PnRR in collaborazione con la Commissione europea.

Con l’approvazione della quarta rata, l’Italia si conferma la prima tra i paesi dell’Unione europea a ricevere il via libera a questo pagamento, dimostrando la sua efficienza nell’implementazione del piano. Ora, l’attenzione si sposta verso la richiesta di pagamento della quinta rata da 10,5 miliardi di euro, per la quale l’Italia afferma di aver raggiunto tutti i 52 obiettivi previsti. Il completamento delle fasi del PnRR è cruciale per non perdere slancio sui progetti e le riforme entro il 2026, oltre a influire sulla flessibilità nel rientro del debito, come previsto nel nuovo Patto di stabilità dell’UE.