ROMA- Il Consiglio regionale del Lazio nell’odierna seduta ha approvato la proposta di legge regionale n.26 del 12 maggio 2023 che istituisce quattro commissioni speciali: “Giubileo 2025”, “Expo 2030 e grandi eventi”, “Piani di zona per l’edilizia economica e popolare” e “Semplificazione amministrativa”.

“Si tratta – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Daniele Sabatini – di quattro commissioni strategiche per lo sviluppo della nostra Regione. Ci tengo soprattutto ad evidenziare l’importanza delle commissioni relative al Giubileo del 2025 e ad Expo 2030, due eventi di rilevanza internazionale destinati a generare un circuito virtuoso per tutto il territorio dal punto di vista turistico, culturale ed economico, e che quindi necessitano di un’attenzione speciale. Eventi che saranno concentrati principalmente sulla Capitale, ma con l’intenzione di estendere i benefici anche a tutte le altre province attraverso un’accurata programmazione ed un costante monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi. Mi sento di ringraziare la Giunta regionale e i colleghi capigruppo per il positivo lavoro comune che abbiamo svolto e che ha permesso di arrivare a questo risultato. Con l’istituzione delle nuove commissioni potremo meglio intercettare e sfruttare, in accordo con i territori, le straordinarie opportunità offerte dai grandi eventi e beneficiare di una maggiore semplificazione amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione”.