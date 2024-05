“La scelta del tracciato finale per il completamento della Trasversale Orte-Civitavecchia nel tratto compreso fra Tarquinia e Civitavecchia è un’ottima notizia che salutiamo con grandissima soddisfazione e che vede sempre più vicina la realizzazione definitiva di un’infrastruttura viaria fondamentale e strategica per lo sviluppo del nostro territorio, attesa da anni. Ciò è stato possibile grazie all’ azione congiunta del Governo Meloni e della Regione Lazio a guida Rocca che sin da subito hanno inserito il completamento dell’ opera fra le priorità da realizzare accelerando il relativo iter. Importante anche la notizia che è in dirittura d’arrivo il cantiere per realizzare il tratto oltre Monte Romano che consentirà nel frattempo di superare il centro abitato e i disagi che ciò comporta in relazione ai tempi di percorrenza. Un ringraziamento al commissario straordinario per il completamento dell’ opera Ilaria Coppa per aver portato a termine in tempi rapidi e con successo il dibattito pubblico per l’individuazione del tracciato, e tutti gli attori istituzionali e non che hanno reso possibile questo risultato. Ora avanti tutta con il proseguimento dell’ iter per vedere rispettati i tempi di completamento”.

Così in una nota il presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei deputati Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e i consiglieri regionali Giulio Menegali Zelli ed Emanuela Mari