Il leader del M5S, Giuseppe Conte ha detto a di Martedì su La7:”Io da cittadino romano ho a cuore il bene della capitale che è di tutti: tra Gualtieri e Michetti conoscono il valore di Gualtieri e Michetti non mi dà alcuna affidabilità , quindi io andrò a votare per Gualtieri. Ma attenzione non dico che il M5s voterà Gualtieri, gli elettori non sono pacchi postali “. Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri ha risposto: “Abbiamo lavorato assieme in uno dei momenti più duri della storia d’Italia. Sono molto contento del sostegno di Conte”.Anche il segretario del Pd, Enrico Letta ha commentato: “Voglio ringraziare molto Giuseppe Conte per queste parole importanti, dice che voterà per Gualtieri. I due sono stati una coppia che ha dato tanto al Italia, hanno portato loro il Pnrr, lo hanno negoziato insieme”.