Affluenza alle urne nei 65 comuni al ballottaggio alle ore 19, secondo il dato definitivo del Viminale, è stato del 29,44%, in calo rispetto al primo turno, quando negli stessi comuni, alla medesima ora, aveva votato il 38,46%. A Verona si è registrato il 32,03 per cento dei votanti. Catanzaro, unico capoluogo di Regione, con il 26,78%, ma con un forte calo rispetto al 46,93% del primo turno. Frosinone ottiene il risultato migliore a livello nazionale: il 36,23 per cento, anche se al primo turno i votanti erano stati pari al 47,21% Bene anche Viterbo che supera la soglia del 30% con un 32,77 per cento e Piacenza con il 30,11%. Al contrario, i capoluoghi con con l’affluenza più bassa sono state le due cittadine piemontesi di Alessandria e Cuneo con, rispettivamente, il 25,77% e il 26,48%.